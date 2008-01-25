Хто кого перекричить під стінами парламенту?

Верховну Раду України пікетують прихильники Партії регіонів, Блоку Віталія Кличка, Громадянського руху “Народна самооборона” і Блоку Леоніда Чернівецького.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Маріїнського палацу зібралися прихильники Партії регіонів із лозунгами «НАТО? Ніколи», «Збережемо позаблоковий статус України».

По центру біля будівлі ВР знаходяться прихильники Блока Віталія Кличка, які тримають у руках прапори «Так Кличко!», а також прихильники Громадянського руху “Народна самооборона”. Вони тримають лозунги «Кияни вимагають виборів», «Києву - вибори, Космосу - Марс», «Ні - незаконній забудові!».

Прихильники Блоку Леоніда Черновецького стоять зі своїми прапорами і тримають лозунги «Луценко для міліції чужий», «Вимагаємо відставки Луценка!».

Також ВР пікетують прихильники руху «Я киянин».