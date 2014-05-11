BBC: Парубій вважає, що армія готова відбити напад у разі агресії Росії

Про це заявив секретар РНБО України Андрій Парубій в інтерв'ю ВВС.

«Якщо Росія визнає референдум і почне активні дії, я вкотре заявляю: якщо буде акт агресії, Україна захищатиме свою територію і свою державу», - наголосив він.

«Ми не визнаємо референдуму і не визнаємо, що цю політичну авантюру можна якимось чином розцінювати як законну. Ми розуміємо, що напад може статися в будь-який день, і українські війська готові відповісти на ймовірну атаку чи акт агресії з боку Росії", - сказав Парубій.