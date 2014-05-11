Терористи запевняють, що підробити роздруковані на принтері бюлетені неможливо

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив прес-секретар «Центральної виборчої комісії Луганської області» Василь Нікітін.

За його словами, на 18.00 явка на виборчі дільниці по місту склала 76%, по Луганській області - 79%.

«Лідерами з голосування є Красний Луч і Краснодон - понад 90% явки. Такий само показник у сільських районах області: Новоайдар, Рубіжне, Кремінна», - розповів Нікітін.

Він підкреслив, що в області не залишилося районів, які б не взяли участь у «референдумі».

«У нас є герої - це ті райони, які були заблоковані українською бронетехнікою. В Новоайдарі одна з виборчих дільниць припинила роботу, люди вибігли, коли пішли БТР, потім продовжили роботу. Мілове, Сватове та Троїцьк - неспокійні райони, які включилися в процес голосування трохи пізніше», - повідомив прес-секретар.

Читайте такожНа півночі Луганщини "референдуму" немає - ОДАЗа його словами, незалежно від кількості виборців, «референдум» буде вважатися таким, що відбувся. За даними ЦВК, в Луганську кількість виборців становить 240 тисяч чоловік. В області мають право голосу 1,7 млн виборців.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20.00. В Алчевську, Стаханові та Попасній проголосувати можна буде до 23.00.

«Ми пішли назустріч сталеварам і шахтарям, які працюють в пізні зміни», - повідомив Нікітін.

За даними ЦВК, в технічній частині проведення «референдуму» порушень немає. Однак, за словами представника виборчкому, був зафіксований "один випадок провокації".

Читайте такожПід Маріуполем затримали машину з 10 тисячами бланків псевдореферендуму з готовими "галочками"«У щойно відкритій дільниці, куди прийшли журналісти, була повна урна бюлетенів з позначками «ні», - розповів Нікітін, і при цьому додав, що «неможливо підробити бюлетені».

Зазначимо, що бюлетень голосування з питанням «Чи Підтримуєте ви акт про державну самостійність Луганської народної республіки?» надруковано в чорно-білому вигляді на звичайному папері розміру А5, розмножений шляхом ксерокопіювання і не має ніякого захисту від підробки.

Отримати бюлетень можна без паспорта, також одна людина може проголосувати за всю сім'ю прямо на столі членів «виборчої комісії».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня на так званому "народному віче" в Луганську сепаратисти прийняли рішення провести референдум про статус регіону.

5 травня президія Луганської обласної ради підтримала ініціативу про проведення референдуму про статус області.

8 травня так звана Луганська народна рада прийняла рішення про проведення 11 травня так званого референдуму.