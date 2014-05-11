В одеський Будинок профспілок заздалегідь занесли вибухові речовини - Парубій
22:08, 11 травня 2014Політика
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Є факти, які підтверджують те, що перед пожежею в Будинку профспілок в Одесі 2 травня в будівлю попередньо було внесено речовину, яке потім було підірвано.
В одеський Будинок профспілок заздалегідь занесли вибухові речовини / REUTERS
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Парубій* в ефірі телеканалу Інтер, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Одесі ми знаходимо факти, які підтверджують, що речовину, яка вибухнула в приміщенні Будинку профспілок, було занесено туди раніше і знаходилася там до того", - сказав він.
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"Ніяких сумнівів, це були екстремістські групи, терористичні групи, серед яких були й громадяни РФ", - заявив Парубій.
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