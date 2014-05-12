За подіями на сході України стоять вишколені та озброєні за «російськими стандартами» терористи – МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України щодо нелегітимного опитування про статус Донецької та Луганської областей.

Як наголошується у документі, «проведення 11 травня ц.р. інспірованого, організованого та фінансованого Кремлем нелегітимного «референдуму» про статус Донецької та Луганської областей є юридично нікчемним та не матиме жодних правових наслідків для територіальної цілісності і устрою України».

У МЗС підкреслили, що організатори цього злочинного фарсу свідомо пішли на порушення Конституції та законодавства України, знехтували закликами української влади та міжнародного співтовариства.

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«Переважна більшість громадян України в Донецькій та Луганській областях не піддаються на ці свавільні дії та не беруть в руки злочинний ”бюлетень”, скроплений кров`ю співвітчизників». – йдеться у документі і наголошується: «Український народ не визнає жодних терористичних референдумів ані на Донеччині, Луганщині, ані в Криму».

«Такою ж є реакція всього міжнародного співтовариства», - зауважили в МЗС.

«Наша держава виступає за діалог національної єдності, в якому не має місця погрозам і тероризму, а є відкритість та згуртованість всіх громадян доброї волі, які прагнуть миру, стабільності та добробуту для України», - підкреслюється в коментарі.