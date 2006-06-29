БЮТ визначився з претендентами на посади голів 12 комітетів ВР

Фракція БЮТ визначилась з претендентами на посади голів 12 парламентських комітетів, які за квотою відійшли цій політичній силі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, БЮТ висуватиме:

на посаду голови Комітету з питань транспорту та зв’язку члена фракції Юрія КРУКА:

на посаду голови Комітету з питань науки і освіти Олега БІЛОРУСА;

на посаду голови Комітету з питань промислової політики Тарієла ВАСАДЗЕ;

на посаду голови Комітету з питань свободи слова А.ШЕВЧЕНКА;

на посаду голови Комітету з питань пенсіонерів, інвалідів та соціальної політики висунуто Валерія СУШКЕВИЧА;

на посаду голови Комітету з питань екології Валерія КАЛЬЧЕНКА.

Крім того, як повідомлялося раніше, на посаду голови Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією висунуто Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА. Також на посаду голови Комітету з питань місцевого самоврядування висунуто Сергія ОСИКУ, з питань культури і духовності – Володимира ЯВОРІВСЬКОГО, з питань молоді та спорту – Андрія ШКІЛЯ, Комітету з питань правової політики - Василя ОНОПЕНКА, Комітету з питань будівництва і ЖКХ – Юрія СЕРБІНА.

Першим заступником голови Верховної Ради БЮТ висуватиме Миколу ТОМЕНКА.