У Ахметова заявили, що не будуть визнавати "референдуми" на Донбасі

15:01, 12 травня 2014
Політика
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У СКМ підтверджують, що сепаратисти приходили на заводи групи з вимогою приєднатися до незаконного голосування.

REUTERS

Група компаній Ріната Ахметова не визнала "референдум" сепаратистів і не дозволила проводити голосування на своїх заводах

Про це повідомила директор з комунікацій Систем Кепітал Менеджмент (СКМ) Наталя Ємченко, пише ЛІГАБізнесІнформ.

Вона зазначила, що всі чотири референдуми в Донецькій і Луганській областях "проходили поза правового поля України".

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"Ми працюємо виключно в рамках українського законодавства та враховувати в своїй роботі будемо тільки його", - підкреслили в СКМ.

Крім того, вона підтвердила, що сепаратисти приходили на заводи групи з вимогою приєднатися до незаконного голосування. "На наші активи, скажімо так, зверталися організатори референдумів. Ми ввічливо просили у них правову базу і оскільки її не було, на цьому розмова зазвичай обривалася", - сказала вона.

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Нагадаємо, вчора на Донбасі пройшли відразу чотири незаконних референдуми. Один з них провели проросійські бойовики-сепаратисти. Учасникам "референдуму" дозволяли голосувати без паспорта та кілька разів. "Голосування" і "підрахунок" голосів проходили без незалежних міжнародних спостерігачів.

Світ і влада України відмовилися визнавати результати "референдуму". За даними експертів, в акції сепаратистів взяли участь не більше 10% жителів регіону. Щоб надати масштабність своєї акції, сепаратисти створювали штучні черги. Наприклад, тільки в Маріуполі, де живе близько 450 тисяч чоловік, бойовики відкрили лише чотири ділянки замість 200, які зазвичай відкриваються на виборах. Експерти відзначають, що псевдореферендум не можна вважати навіть соціологічним опитуванням.

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