Яценюк не збирається закривати сьогодні сесію
Голова ВР дав прес-конференцію
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не має наміру сьогодні закривати першу сесію парламенту VI скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, його рішення викликане тим, що фракція Партії регіонів блокує роботу ВР і не дає парламенту можливості ухвалювати необхідні закони.
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на сьогодні у парламенті зареєстровано понад 800 законопроектів.
«Я звернувся з проханням до керівників фракцій продовжити роботу парламенту», - сказав він.
Водночас, за словами голови ВР, депутати працюватимуть не в сесійній залі, а в парламентських комітетах над розглядом законопроектів. Він зауважив, що це дасть можливість сформувати порядок денний ВР на другу сесію.