Яценюк не збирається закривати сьогодні сесію

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не має наміру сьогодні закривати першу сесію парламенту VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, його рішення викликане тим, що фракція Партії регіонів блокує роботу ВР і не дає парламенту можливості ухвалювати необхідні закони.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на сьогодні у парламенті зареєстровано понад 800 законопроектів.

«Я звернувся з проханням до керівників фракцій продовжити роботу парламенту», - сказав він.

Водночас, за словами голови ВР, депутати працюватимуть не в сесійній залі, а в парламентських комітетах над розглядом законопроектів. Він зауважив, що це дасть можливість сформувати порядок денний ВР на другу сесію.