Депутати не погодилися на компроміс Яценюка

Учасники Погоджувальної ради парламенту не досягли консенсусу щодо питання НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що жоден із проектів постанов на Погоджувальній раді не підтриманий представниками фракцій. Голова ВР нагадав, що ним було внесено компромісний варіант проекту постанови щодо проведення референдуму про членство України в НАТО, але цей документ також не знаходить підтримки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент так і не розпочав своє останнє пленарне засідання перед зимовими канікулами.

Представники Партії регіонів заблокували трибуну та президію ВР, протестуючи, за їх словами, проти планів керівництва України щодо приєднання до Плану дій про членство в НАТО.

Напередодні Партія регіонів внесла проект постанови про обов’язкове проведення референдуму не лише щодо вступу України в НАТО, але й щодо приєднання країни до Плану дій про членство в НАТО.

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК вніс альтернативний проект постанови, що передбачає проведення референдуму безпосередньо перед вступом в НАТО.

Раніше фракція "НУ-НС" зареєструвала у ВР проект постанови про підтримку звернення керівництва України до Генсекретаря НАТО щодо готовності України приєднатися до Плану дій про членство в НАТО.