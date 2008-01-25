Яценюк закручує гайки

Заробітна плата виплачуватиметься лише тим народним депутатам, які будуть присутні в сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Тільки ті народні депутати, які будуть безпосередньо знаходитись в залі, будуть отримувати заробітну плату», – сказав голова ВР.

Усім іншим депутатам «заробітна плата не виплачуватиметься».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на засіданні погоджувальної ради повідомив про це рішення керівникам фракцій парламенту а також дав відповідне доручення апарату ВР.

За його словами, таким чином «ми внормуємо присутність народних депутатів в залі для роботи як народних обранців, а не як просто людей, які мають відповідне посвідчення та значок на лацкані».