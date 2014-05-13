Папа Римський написав листа Турчинову

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це йдеться у листі Святішого Отця до в.о. президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова.

Голова Римсько-католицької церкви у своєму листі висловлює свої почуття українському народу, «особливо згадуючи про жертв напружених конфліктів, що вибухнули в ці останні місяці, а також про тих, які страждають з причин нинішніх подій».

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«Водночас запевняю про мою молитву, щоб Влада Вашої Країни, втягнені Сторони, а також вся міжнародна спільнота не припиняли пошуку мирних рішень через діалог та переговори, терпеливо та використовуючи усі можливі засоби в цьому напрямку.

Я не сумніваюсь, що буде зроблено усе можливе, щоб заспокоїти душі та відновити стосунки взаємної поваги та довіри, долаючи атмосферу недовіри та пригнічення, яка ризикує поширитися ще більше та завадити досягненню спільних і довготривалих домовленостей», - йдеться у зверненні Понтифіка.