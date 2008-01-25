Ніколаєнко: на корабель СПУ поналипало безліч «молюсків»

Екс-міністр освіти і науки, секретар Політради СПУ Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що Олександр МОРОЗ залишиться лідером Соціалістичної партії України.

Як повідомляє прес-служба СПУ, про це С.НІКОЛАЄНКО сказав в інтерв`ю телеканалу «Сіті».

«Я переконаний, що О.МОРОЗ від лідерства в СПУ не відійде. Його бачення політичних процесів сьогодні дуже точне і адекватне», - сказав С.НІКОЛАЄНКО.

Він повідомив, що зараз О.МОРОЗ разом з активом партії "активно шукає шляхи виходу з кризи, що її переживає партія".

С.НІКОЛАЄНКО вважає О.МОРОЗА «дуже мудрою людиною і найпрофесійнішим політиком України».

При цьому він визнав, що існує проблема, що, зокрема, з іменем О.МОРОЗА пов`язують певні «інерційні процеси».

"Крім того, на наш партійний корабель за багато років роботи партії в політичному полі поналипало безліч «молюсків», - додав він.

С.НІКОЛАЄНКО запевнив, що кадрові реформи в партії будуть. «Вони тим паче необхідні, тому що парламентські і президентські вибори не за горами - судячи з того, як жорстко Кабмін і Президент між собою з`ясовують відносини», - вважає він.

На його думку, після інциденту міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ «демократична коаліція» БЮТ і НУ - НС на грані розколу. «І якщо ЮЩЕНКО вимагатиме відставки міністра МВС, то сам ЛУЦЕНКО і його 15 депутатів можуть залишити фракцію НУ - НС і таким чином більшість у Верховній Раді розсиплеться. А отже, і дні прем`єра ТИМОШЕНКО також лічені. У такий спосіб Віктор Андрійович позбудеться своєї конкурентки Юлії Володимирівни», - відзначає С.НІКОЛАЄНКО.