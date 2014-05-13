ВР прийняла закони, необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС

Парламент прийняв закон щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект проголосували 236 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійному залі.

Даний закон розроблено з метою врахування міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина, а також зауважень до закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, висловлених міжнародними експертами щодо розширення переліку ознак, дискримінація за якими забороняється. Даним законом передбачено, що не допускається дискримінація за ознакою статі. Також законом передбачено можливість оскарження рішень, дій, чи бездіяльності з питань дискримінації.Читайте такожУкраїнці зможуть їздити в Європу без віз, а з кримчанами ситуація невизначена - Фюле

Рада також ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України”. За це рішення проголосували 289 із 348 народних депутатів.

Парламент також ухвалив Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” (№4580). за прийняття данного законопроекту висловилися 277 із 350 народних депутатів.

Окрім цього, 272 депутати проголосували за зміни до законів, пов’язаних з діяльністю Уповноваженого з прав людини у сфері захисту персональних даних.

В пояснювальній записці до документа зазначається, що з 1 січня 2014 року набрав чинності Закон України від 3 липня 2013 року № 383-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних», яким повноваженнями у сфері захисту персональних даних наділяється Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.