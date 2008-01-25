У БЮТ Януковичу відповіли: «чия б корова мичала…»
Кириленко сказав, чию критику сприйме
«Очолюваний Юлією Тимошенко Уряд демократичної коаліції лише за два тижні цього року виплатив вкладникам «Ощадбанку» колишнього СРСР більше, ніж Кабінет Міністрів Януковича за весь попередній рік, - про це заявив лідер фракції БЮТ у ВР Іван Кириленко, повідомляє сайт блоку. – Кабмін ритмічно, строго за планом, мов за годинником, фінансує програму повернення вкладів”.
Кириленко визнав, що біля відділень «Ощадбанку» були черги й ажіотаж. Але, на думку бютівця, вони “спричинені глибокою недовірою громадян до влади, до попереднього уряду”. Він додав, що “вкладники, і лише вони, мають повне та беззастережне право оцінювати якість нашої роботи у цьому питанні, а тим більше – критикувати нас за недоліки”.
Водночас Кириленко ствердив, що “ані Партія регіонів, ані персонально Віктор Янукович не мають моральних підстав критикувати наш Уряд за те, чого самі не могли і не хотіли робити”. На додачу він пригадав екс-прем’єру законопроект № 3287 від 27 березня 2003 року, “яким уряд Віктора Януковича, пропонував прирівняти 1 радянський карбованець лише до 23 сучасних українських копійок, а суму боргу скорочував до 28 мільярдів гривень”. Та порадив Віктору Януковичу згадати народу приказку: «Чия б корова мичала…»