У БЮТ Януковичу відповіли: «чия б корова мичала…»

«Очолюваний Юлією Тимошенко Уряд демократичної коаліції лише за два тижні цього року виплатив вкладникам «Ощадбанку» колишнього СРСР більше, ніж Кабінет Міністрів Януковича за весь попередній рік, - про це заявив лідер фракції БЮТ у ВР Іван Кириленко, повідомляє сайт блоку. – Кабмін ритмічно, строго за планом, мов за годинником, фінансує програму повернення вкладів”.

Кириленко визнав, що біля відділень «Ощадбанку» були черги й ажіотаж. Але, на думку бютівця, вони “спричинені глибокою недовірою громадян до влади, до попереднього уряду”. Він додав, що “вкладники, і лише вони, мають повне та беззастережне право оцінювати якість нашої роботи у цьому питанні, а тим більше – критикувати нас за недоліки”.

Водночас Кириленко ствердив, що “ані Партія регіонів, ані персонально Віктор Янукович не мають моральних підстав критикувати наш Уряд за те, чого самі не могли і не хотіли робити”. На додачу він пригадав екс-прем’єру законопроект № 3287 від 27 березня 2003 року, “яким уряд Віктора Януковича, пропонував прирівняти 1 радянський карбованець лише до 23 сучасних українських копійок, а суму боргу скорочував до 28 мільярдів гривень”. Та порадив Віктору Януковичу згадати народу приказку: «Чия б корова мичала…»