Фракція Блоку Литвина пішла з сесійної зали ВР
13:07, 25 січня 2008Політика
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Литвин сказав, коли його депутати повернуться
Фракція Блоку Литвина покидає засідання Верховної Ради, оскільки сьогодні має завершитися перша сесія парламенту шостого скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.
Він наголосив, що депутати його політичної сили повернуться до роботи у парламенті не раніше 4 лютого.
В.ЛИТВИН нагадав, що парламент ухвалював рішення закрити першу сесію 25 січня.
«Цю норму ніхто не відміняв», – сказав він.
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