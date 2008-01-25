Фракція Блоку Литвина пішла з сесійної зали ВР

Фракція Блоку Литвина покидає засідання Верховної Ради, оскільки сьогодні має завершитися перша сесія парламенту шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

Він наголосив, що депутати його політичної сили повернуться до роботи у парламенті не раніше 4 лютого.

В.ЛИТВИН нагадав, що парламент ухвалював рішення закрити першу сесію 25 січня.

«Цю норму ніхто не відміняв», – сказав він.