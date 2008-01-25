Регіонали пішли, але обіцяли повернутися

Фракція Партії регіонів розблокувала трибуну і президію Верховної Ради і покидає сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

За його словами, згідно з регламентом у п’ятницю парламент працює до 14 години.

Крім того, він зазначив, що до цього часу голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК так і не спромігся зайти в сесійну залу та виконати свій обов’язок щодо закриття першої сесії ВР. В.КИСЕЛЬОВ зазначив, що якщо представники коаліції намагатимуться на наступному тижні провести пленарне засідання, то фракція Партії регіонів прийде до парламенту, але знов блокуватиме трибуну і президію ВР.

«Якщо наші умови щодо НАТО не будуть виконані, ВР працювати не буде», – сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент так і не розпочав своє останнє пленарне засідання перед зимовими канікулами.

Представники Партії регіонів заблокували трибуну та президію ВР, протестуючи, за їхніми словами, проти планів керівництва України щодо приєднання до Плану дій про членство в НАТО.

Напередодні Партія регіонів внесла проект постанови про обов’язкове проведення референдуму не лише щодо вступу України в НАТО, але й щодо приєднання країни до Плану дій про членство в НАТО.

У свою чергу А.ЯЦЕНЮК вніс альтернативний проект постанови, що передбачає проведення референдуму безпосередньо перед вступом в НАТО.

Раніше фракція "НУ-НС" зареєструвала у ВР проект постанови про підтримку звернення керівництва України до Генсекретаря НАТО щодо готовності України приєднатися до Плану дій про членство в НАТО.