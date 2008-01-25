Нардепи вирішили, що робота - не вовк

Народні депутати України пішли з сесійної зали Верховної Ради.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, представники усіх 5 фракцій залишають приміщення парламенту, оскільки сьогодні пленарне засідання ВР так і не було відкрите.

Зранку представники фракції Партії регіонів заблокували роботу парламенту, вимагаючи розглянути їхню постанову щодо про обов’язкове проведення референдуму не лише щодо вступу України в НАТО, але й щодо приєднання країни до Плану дій про членство в НАТО.

Через це голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК не зміг відкрити пленарне засідання.

В зв’язку з блокуванням також не була закрита перша сесія ВР VI скликання.