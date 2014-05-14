У ВР створено міжфракційне об'єднання “За мир та стабільність”

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання “За мир та стабільність”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Читайте такожСьогодні Рада планує створити ТСК по розслідуванню злочинів високопосадовців (онлайн-трансляція) Він зазначив, що головою цього міжфракційного депутатського об'єднання обрано народного депутата України Віталія Грушевського. До складу об'єднання увійшло 15 народних депутатів.

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