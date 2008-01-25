Держдума РФ денонсувала угоду з Україною про використання РЛС

Державна дума Росії ухвалила рішення про денонсацію міжурядової угоди з Україною про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору.

Як повідомляє Газета.ру, голова Комітету у справах СНД Олексій ОСТРОВСЬКИЙ, виступаючи на пленарному засіданні палати, зазначив, що виконання цієї угоди зіграло значну роль в забезпеченні стратегічної стабільності і ракетно-ядерного паритету в світі. Проте технічні ресурси об`єктів систем попередження, розташованих на території України (вузли Мукачеве і Севастополь), за даними комітету, вичерпалися ще в 2005 році, і їх подальший внесок в рішення поставлених завдань є мінімальним.

Депутат також зазначив, що ситуація з вузлами Мукачеве і Севастополь посилюється практичним самоусуненням української сторони від виконання своїх зобов`язань з підтримки їх постійної готовності. Ці обставини змусили російську сторону до пошуку альтернативних рішень, найадекватнішим з яких представляється відмова від подальшого використання Росією вузлів Мукачеве і Севастополь і, відповідно, денонсування міжурядової угоди.

У комітеті пояснюють, що рішення про денонсування не суперечить законодавству Росії: положення договору передбачає початок такої процедури будь-якою стороною з повідомленням за 12 місяців. Таким чином, угода перестане діяти відповідно до вказаного терміну. «Вихід Росії з цієї угоди зовсім не означає згортання військово-технічної співпраці Росії з Україною, - наголосив голова комітету. - Свідоцтвом тому є угода між двома країнами про продовження терміну експлуатації одного з ракетних комплексів, що перебуває в Росії на бойовому чергуванні, головний розробник якого нині базується на території України».

Міжурядову угоду з Україною про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору підписано в Києві 28 лютого 1997 року.