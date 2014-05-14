Прокуратура звільнила від відповідальності трьох терористів, які склали зброю

Про це у середу розповів журналістам виконувач обов'язків заступника в.о. голови Адміністрації президента Андрій Сенченко, коментуючи питання "амністії" сепаратистів, повідомляє Українська Правда.

За його словами, кілька сепаратистів склали зброю після переговорів з представниками влади в Луганській області.

Читайте такожВлада готова амністувати тих людей на сході держави, які не вбивали - Турчинов"Нам вдалося небагато, умовно кажучи, три особи з сорока семи, з якими ми вели переговори, склали зброю. І прокуратура знайшла формулу звільнення їх від кримінальної відповідальності".

Разом із тим Сенченко нагадав, що кожен із сепаратистів звільнятиметься від кримінальної відповідальності в індивідуальному порядку, оскільки попередньо перевірятиметься, чи не причетний він до скоєння тяжких злочинів.