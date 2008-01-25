Зі вступом до СОТ Ющенко просить почекати кілька днів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що 5 лютого Україна стане повноправним членом Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в Давосі.

Президент підкреслив, що вчора, 24 січня, була поставлена «технічна крапка» розгляду цього питання на Генеральній раді СОТ.

Як стверджує В.ЮЩЕНКО, Україні вдалося досягти повного порозуміння і врегулювати всі проблеми з ЄС, в тому числі й щодо експортного мита.

Також узгоджено питання адаптації певних норм ЄС, які українська сторона має забезпечити у повному обсязі.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні Україна має позитивний звіт робочої групи СОТ і він не очікує якихось проблем при розгляді цього питання 5 лютого.

«Цю роботу ми пройшли відмінно, ми пройшли 15-річний марафон», - сказав Президент, високо оцінивши роботу як української сторони, так і сторони СОТ.

В.ЮЩЕНКО підтвердив свою участь у засіданні Генеральної ради СОТ 5 лютого і висловив сподівання, що буде знайдено вичерпний аргумент, щоб 5 лютого стало визначним днем для України.

«Потрібно набратися терпіння і почекати декілька днів», - додав він.