Турчинов: Влада готова розглядати посилення повноважень місцевих органів влади та питання децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав, відкриваючи Загальноукраїнський круглий стіл національної єдності.

Він зазначив, що на цьому круглому столі необхідно обговорити проблемні питання, які виникли на сході України та в інших регіонах.

“Парламент і Кабінет міністрів готові до системних змін в системі управління. Зокрема, йдеться про серйозне посилення влади і авторитету регіональних адміністрацій, місцевого самоврядування. Ми говоримо про реальну децентралізацію влади для того, щоб усі регіони відчули свою силу, свою самостійність, авторитет”, - сказав Турчинов.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, У Верховній Раді розпочався перший загальноукраїнський круглий стіл національної єдності.