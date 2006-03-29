Тимошенко пригадала ”Нашій Україні” історію часів Кучми

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що затягування із підписанням Меморандуму про створення коаліції демократичних сил України відбувається з вини блоку «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила сьогодні на брифінгу.

За її словами, “абсолютно ризикована і необгрунтована” затримка щодо підписання меморандуму про створення коаліції за участю БЮТ, «Нашою Україною» та СПУ йде від блоку «Наша Україна».

Ю.ТИМОШЕНКО висловила стурбованість з приводу заяв Блоку «Наша Україна», що до 7 квітня не буде ніяких рішень щодо створення коаліції.

Вона вважає, що така затримка є досить небезпечною, є “політичні ризики”, і час для створення демократичної коаліції може бути втрачено. При цьому вона нагадала, що свого часу владі Леоніда КУЧМИ, затягнувши час, вдалося створити свою коаліцію за участю блоку «За єду».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що їй відомо про те, що сьогодні в комітетах парламенту відбуваються переговори між Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Андрієм КЛЮЄВИМ. Водночас, повідомила лідер БЮТ, їй не вдалося сьогодні переговорити із Ю.ЄХАНУРОВИМ з приводу ситуації навколо меморандуму.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала «Нашу Україну» не відкладати прийняття рішення про створення демократичної коаліції.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО ще раз категорично заявила, що БЮТ ні в якому разі не блокуватиметься із Партією регіонів України. Вона підкреслила, що в такому випадку БЮТ піде «в стопроцентну опозицію».

На запитання журналістів, чи готова вона підписати Меморандум про створення демократичної коаліції вслід за лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що їй нічого невідомо про те, що О.МОРОЗ підписав цей меморандум.

Водночас вона підкреслила, що переговорить з лідером СПУ, і якщо це підтвердиться, то вона також підпише меморандум.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що, за попередніми підрахунками, у трьох майбутніх фракцій СПУ, БЮТ і “Нашої України” вже є 250 народних депутатів, і сказала, що це «достатня більшість, щоб формувати політику».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією члена СПУ, народного депутата Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, 28 березня Соціалістична партія України підписала Меморандум про створення “помаранчевої коаліції” і чекає ще двох підписів – Ю.ТИМОШЕНКО і голови політради блоку "Наша Україна" Романа БЕЗСМЕРТНОГО.

Як повідомив представник СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ, він разом з представником Народного союзу "Наша Україна" Романом ЗВАРИЧЕМ та представником Блоку Юлії Тимошенко Олександром ТУРЧИНОВИМ працювали над розробкою цього документа два місяці.