Слов'янськ більше не перераховує податки у Київ - "мер" Пономарьов

Про це він сказав на прес-конференції у середу, пише РИА Новости.

За його словами, під час переговорів з представниками банків було досягнуто домовленості, що банки будуть займатися інкасацією виручки та перевезенням коштів у Слов'янськ по виділених коридорах для поповнення банкоматів.

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"Податки в Київ вже не перераховуються, гроші перераховуються тільки до Пенсійного фонду", - сказав Пономарьов.

Говорячи про можливість переговорів з Києвом, Пономарьов зазначив, що діалог можливий тільки за умови виведення всіх українських військ та армійських частин з території Донецької, Луганської та Харківської областей.

"З Нацгвардією і "Правим сектором" ополчення розбереться самостійно", - сказав він.