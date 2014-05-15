Слов'янськ більше не перераховує податки у Київ - "мер" Пономарьов
Лідер сепаратистів, самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов заявив, що місто припинило перераховувати податки в Київ, відрахування йдуть тільки до Пенсійного фонду.
Про це він сказав на прес-конференції у середу, пише РИА Новости.
За його словами, під час переговорів з представниками банків було досягнуто домовленості, що банки будуть займатися інкасацією виручки та перевезенням коштів у Слов'янськ по виділених коридорах для поповнення банкоматів.
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"Податки в Київ вже не перераховуються, гроші перераховуються тільки до Пенсійного фонду", - сказав Пономарьов.
Говорячи про можливість переговорів з Києвом, Пономарьов зазначив, що діалог можливий тільки за умови виведення всіх українських військ та армійських частин з території Донецької, Луганської та Харківської областей.
"З Нацгвардією і "Правим сектором" ополчення розбереться самостійно", - сказав він.