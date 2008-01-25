Ющенко просить у інвесторів 25 мільярдів лише на Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає закордонних інвесторів взяти участь у підготовці України до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав виступаючи на традиційному українському бізнес-ланчі у Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що, за оцінками експертів, для розбудови інфраструктури Україні знадобиться 25 млрд. доларів США.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна планує залучити інвестиції на будівництво автошляхів, зокрема, внутрішніх трас довжиною 5 тис. км та транспортних коридорів з сусідніми країнами.