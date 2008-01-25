У БЮТ побачили, в чиїй кишені сидить Генеральна прокуратура

Народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ) вважає заангажованою позицію Генеральної прокуратури щодо інциденту, який стався між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Про це С.СОБОЛЄВ сказав у коментарі УНІАН.

За його словами, ситуація із порушенням кримінальної справи стосовно Ю.ЛУЦЕНКА є досить дивною.

«До цього часу у жодній із справ, які стосуються побиття народних депутатів України охороною голови міста Києва прямо на сесії (Київради), а також депутатів міської ради, ніякого руху немає», - підкреслив С.СОБОЛЄВ.

Він наголосив, що ця ситуація показує «в чиїй кишені сидить Генеральна прокуратура».

«Мені здається, що в кишені ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, бо там - земля, квартири і все інше», - додав С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

Сьогодні було розповсюджено офіційне повідомлення прокуратури Києва, що за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, в ході якого Київському міському Голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України. Відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.