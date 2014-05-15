У Луганську бойовики викрали людину серед дня на вулиці

Один з очевидців події зняв її на відео. Відповідний запис оприлюднено на хостингу youtube учора, 14 травня.

П'ятеро бойовиків з пістолетами і в бронежилетах поклали чоловіка у футболці і шортах на траву, після чого посадили до його ж автомобіля і вивезли невідомо куди.

Читайте такожПрокуратура розслідує жорстокі вбивства терористами сім'ї в Луганській і священика в Донецькій областях В процесі бойовики били жертву ногами, погрожували пістолетами і стріляли в повітря. Чоловіка звинувачували в тому, що "з його машини стріляли".

Викрадення сталося в Луганську біля будинку за адресою квартал Ольховський, 4Д.