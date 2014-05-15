У Луганську бойовики викрали людину серед дня на вулиці
13:44, 15 травня 2014Політика
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Луганські бойовики, погрожуючи пістолетами, посадили в машину і вивезли в невідомому напрямку чоловіка просто посеред вулиці.
У Луганську бойовики викрали людину
Один з очевидців події зняв її на відео. Відповідний запис оприлюднено на хостингу youtube учора, 14 травня.
П'ятеро бойовиків з пістолетами і в бронежилетах поклали чоловіка у футболці і шортах на траву, після чого посадили до його ж автомобіля і вивезли невідомо куди.
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Викрадення сталося в Луганську біля будинку за адресою квартал Ольховський, 4Д.
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