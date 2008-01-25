Червоненку обіцяли посаду віце-прем`єра

Голова Національного агентства з підготовки і проведення фінальної частини Євро-2012 Євген Червоненко в ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» підтвердив, що під час коаліційних переговорів йшла мова про те, що буде профільний віце-прем`єр по Євро-2012, і ця посада була обіцяна йому. «Так було домовлено при призначенні. Мені особисто не важливі назви – у таксі важливі не шашечки, а їхати. Але я знаю ментальність співробітників будівлі на Грушевського, я знаю ментальність мерів. Без приставки «віце», за зниженим моїм статусом можна буде закрити свої інтереси і не реагувати на побажання Києва. І це розуміє Президент», – розповів Червоненко.

Крім того, зі слів Червоненка, до недавніх пір у нього не було навіть офісу. «Немає фінансування, все розвивається за мій рахунок, але я побудую. Хочу, щоб всі зрозуміли: або поміняйте мене відразу або давайте працювати. На мені не написано ні «Динамо», ні «Шахтар», ні «Дніпро», ні «Металург» або «Металіст». Тут написано: «Україна» – країна мені доручила зробити роботу, в якій лише 10 відсотків футболу. Але я постараюся ні з ким не встрявати у розбірки: «А ти хто такий?», – а постараюся всіх об`єднати. Скажу одне: якщо я буду віце-прем`єром, більш надійного члена уряду не буде», - пообіцяв глава агентства з проведення ЄВРО-2012.

Повністю інтерв`ю з Євгеном Червоненком читайте в завтрашньому номері журналу "Профіль"