На Луганщині українська армія бере під контроль виборчі комісії

Українська армія бере під контроль приміщення виборчих комісій у Луганській області.

Про це голова Комітету виборців України Олександр Черненко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні військовий підрозділ узяв у Біловодську під контроль будівлю, в якій розташовано окружну виборчу комісію ТВО №114, спостерігачі КВУ випадково стали свідками цього. Військові в камуфляжі і в касках прибули на вантажному автомобілі, місцеві, яких до будівлі не допускають автоматники, чомусь сплутали їх із солдатами російських ЗС. Проте голова ОВК Володимир Несмеянов повідомив нас телефоном, що будівлю узяли під контроль українські військові", - написав Черненко.

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Крім того, за його інформацією, спостерігачі Луганської облорганізації КВУ звертають увагу на велику кількість дозорів української армії на дорогах у північній частині області.

"Озброєні сепаратисти навряд чи тепер зможуть тут вільно переміщатися навіть за підтримки міліції, що перейшла на їхню сторону, - зазначає голова КВУ.