Донецьку повернули начальника міліції часів Януковича

Екс-керівник ГУМВС України в Донецькій області Костянтин Пожидаєв представив особовому складу Донецького ГУ нового начальника, повідомляє прес-служба ГУ МВС у Донецькій області.

Так, керівником міліції Донецька став генерал-майор міліції Юрій Седнєв, який вже очолював відомство з 2011 по 2013 рр. До теперішнього часу він керував Миколаївським обласним управлінням міліції.

"У цей непростий час очолити Донецьке міське управління міліції - це велика відповідальність", - зазначив Костянтин Пожидаєв.

На представленні був присутній Донецький міський голова Олександр Лук`янченко, який повідомив, що міська рада буде працювати з донецьким гарнізоном міліції як одне ціле, щоб захистити громадян і забезпечити порядок на вулицях міста.

Біографічна довідка:

Юрій Седнєв народився 17 квітня 1969 року в Донецьку. Має вищу юридичну освіту. У 1997 році закінчив Донецький національний університет, а в 2007 - Донецький юридичний інститут ЛДУВД. У період з 1987 року по 1989 рік проходив службу в Збройних Силах.

Службу в органах внутрішніх справ Юрій Седнєв почав в 1996 році. Свого часу Юрій Седнєв обіймав посади оперуповноваженого відділу карного розшуку, заступника начальника відділу карного розшуку, начальника міліції громадської безпеки, першого заступника начальника кримінальної міліції Куйбишевського райвідділу Донецького ГУ. З 2006 року Юрій Седнєв працював заступником начальника управління - начальником міліції громадської безпеки, а з 2008 року - першим заступником начальника - начальником кримінальної міліції Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області. Наказом МВС України № 1074 від 30 вересня 2011 Юрій Седнєв призначений на посаду начальника Донецького міського управління ГУМВС України в Донецькій області.