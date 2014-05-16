Палиця закликав закрити для сторонніх одеський Будинок профспілок

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив сьогодні на засіданні сесії, яка розпочалася з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих 2 травня.

За його словами, деякі громадяни піаряться на трагедії, аж до того, що водять по будівлі всіх бажаючих, супроводжуючи «екскурсії» своїми коментарями і трактуванням подій.

«Будівля в аварійному стані. Туди водять екскурсії, не відомо, що розповідають. Ми не знаємо, наскільки вони нагнітають ситуацію. Я вважаю, що будівлю треба закривати... Люди побачили все, що хотіли. Це треба припинити», - заявив губернатор.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, розпочалася пожежа, під час якої також загинули люди.

За останніми даними, кількість загиблих у результаті зіткнень і масових безладів 2 травня в Одесі становить 48 осіб, постраждалих - майже 250.

У СБУ повідомили, що зіткнення і безлади в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.