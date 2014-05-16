Російська армія припинила провокації - прикордонники

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив начальник прес-служба ДПСУ Сергій Астахов.

“Зараз безпосереднього підходу до кордону немає”, - сказав він.

При цьому він нагадав, що раніше російські війська та бронетехніка з провокативною метою наближалися до українського кордону на відстань 300-50 метрів.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня командувач Національної гвардії України Степан Полторак заявив, що російські війська біля українського кордону ведуть провокативну діяльність.

Читайте такожВійська РФ біля українського кордону ведуть провокативну діяльність – командувач НацгвардієюЗа його відомостями, чисельність і склад російських військ біля кордонів України практично незмінні. Російські військові частини ведуть активну передислокацію і провокаційну діяльність.

«Вони перетинають наші повітряні кордони або намагаються це робити, вони намагаються створити нервову обстановку в наших військових і прикордонників», - заявив Полторак.

На його думку, така поведінка покликана створити дискомфорт і паніку в рядах українських військових. «Але ми цю ситуацію відстежуємо, чітко розуміємо, що вони роблять, і готові адекватно відповідати», - запевнив Полторак.