В Ізюмі терористи напали на базу АТО
14:54, 16 травня 2014Політика
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Два бійця Внутрішніх військ поранені.
У більшості випадків, атаки терористів на позиції українських силовиків закінчуються втратами бойовиків / REUTERS
Сьогодні вночі терористи з боку Донецької області напали на базу АТО під Ізюмом, де знаходилися бійці Внутрішніх військ, про це повідомляє "АТН".
За даними видання, в результаті атаки два бійця Внутрішніх військ отримали вогнепальні поранення. Разом з тим, українським силовикам вдалося ліквідувати одного з терористів, іншим вдалося втекти.
Варто також зазначити, що дану інформацію підтвердили в Міністерстві оборони.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, батальйон "Донбас" розбив під Донецьком групу терористів.
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