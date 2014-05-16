В Ізюмі терористи напали на базу АТО

Сьогодні вночі терористи з боку Донецької області напали на базу АТО під Ізюмом, де знаходилися бійці Внутрішніх військ, про це повідомляє "АТН".

За даними видання, в результаті атаки два бійця Внутрішніх військ отримали вогнепальні поранення. Разом з тим, українським силовикам вдалося ліквідувати одного з терористів, іншим вдалося втекти.

Варто також зазначити, що дану інформацію підтвердили в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, батальйон "Донбас" розбив під Донецьком групу терористів.