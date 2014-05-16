Загальноукраїнський круглий стіл перенесли з Донецька у Харків

Друге засідання загальноукраїнського круглого столу національної єдності відбудеться завтра, 17 травня, о 12.00 у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, відповідаючи на питання журналістів.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України ініціював проведення круглих столів національної єдності з метою врегулювання кризи в Україні та налагодження діалогу з регіонами. Перший такий стіл пройшов у Києві, наступний планувався в Донецьку, а також інших регіонах.