Завтра в Раді відбудеться засідання круглого столу національної єдності

Про ініціативу проведення таких круглих столів оголосили 8 травня у своїй спільній заяві в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов і прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

Турчинов і Яценюк наголосили, що метою загальнонаціонального діалогу є формування національного консенсусу з ключових для українського суспільства проблем. Напрацьовані пропозиції за участю всіх політичних сил будуть імплементовані Верховною Радою України, у тому числі через механізми внесення змін до Конституції та законодавства.Читайте такожЯценюк: Україна готова проводити загальнонаціональний діалог

Турчинов і Яценюк запросили усіх учасників політичного процесу, а також представників громадськості активно долучитися до реалізації цієї ініціативи.

До участі у роботі круглого столу запрошені колишні президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма, урядовці, народні депутати, кандидати у президенти, керівники обласних адміністрацій та голови обласних рад, представники органів місцевого самоврядування, науковці, представники релігійних організацій, бізнес-кіл, громадських та міжнародних організацій, громадські діячі.