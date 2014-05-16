Жителі Донбасу хочуть того ж, за що українці стояли на Майдані - Тягнибок

Про це заявив голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок на зустрічі з жителями Сумської області.

«Сьогодні ми дійсно повинні почути жителів Донбасу, але не "донецький" олігархічний клан, який останні 12 років з незначними перервами правив Україною, а в епоху злочинного режиму Януковича розставляв свої кадри на керівні посади по всій країні - до районного рівня. Жителі Донбасу хочуть того ж, за що стояли українці на Майдані під час Революції гідності - бути господарями на своїй землі. Вони хочуть, щоб влада була підзвітною громадянам, щоб був справедливий суд, був захист конституційних прав, безпеки життя і власності, свобода підприємництва і соціальна справедливість. І завдання нової української влади - дати все це людям на Донбасі й у всій Україні», - зазначив Олег Тягнибок.

При цьому кандидат у президенти від націоналістів зазначив, що влада не повинна обговорювати з озброєними терористами питання єдності країни. За його словами, антитерористична операція на Донбасі не може бути припинена на час проведення національного діалогу.

Він також підкреслив, що в рамках діалогу не можуть обговорюватися унітарний устрій країни і статус української мови як єдиної державної.

«Україна потребує не федералізації (передбачає поділ єдиної країни на окремі держави із своїми конституціями і законами), а децентралізації влади за європейським зразком. Це означає, що повинна відбутися передача влади на найближчий до людей рівень - до місцевих громад, а не до регіональних центрів, де все контролюють місцеві олігархи. Саме місцеві громади повинні отримати широкі повноваження і бюджетну автономію, що дасть змогу громадянам реально впливати на діяльність влади», - заявив Тягнибок.

Нагадаємо, 14 травня у Верховній Раді пройшов перший круглий стіл національної єдності, метою якого був заявлений пошук виходу із ситуації на Донбасі. В обговоренні взяли участь голови уряду і парламенту, дипломати, представники релігійних конфесій та екс-президенти України. При цьому напередодні зустрічі обговорювалася можливість участі в ній глав так званих «народних республік» на Донбасі.