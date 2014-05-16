Уряд України відданий боротьбі з антисемітизмом – спецпосланець Держдепу США

Уряд України відданий боротьбі з антисемітизмом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спеціальний посланець Державного департаменту США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Айра Форман заявив на прес-конференції сьогодні в Києві.

"На сході України проросійські активісти створюють хаос, але ми бачимо консенсус серед лідерів єврейської спільноти і людей, з якими ми говорили.

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По-перше, немає загрози антисемітизму, який би виходив від цього тимчасового уряду", - зазначив він.

За словами Формана, "неправильно і небезпечно використовувати антисемітизм, як політичний інструмент на цих виборах. Особливо враховуючи історію цієї частини світу - це небезпечно".

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"Проросійські та російські заяви, що антисемітизм виходить від цього уряду, неправильні, фальшиві. Офіційні представники, з якими ми зустрічалися, вони віддані тому, щоб боротися з антисемітизмом, і з тими, хто порушує тут закон", - додав Форман.