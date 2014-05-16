Симоненко заявив, що на нього напали "бойовики з битками"

За словами депутата, після ефіру його помічники по інформаційній службі попередили, що йому намагаються заблокувати виїзд з території каналу, пише Українська правда.

''Ми спробували виїхати через інші ворота, все було заблоковано'', - розповів Симоненко.

''Далі за нами гналися автівки по місту. Кілька машин, набитих бойовиками з битками, та інше. В одному місці, де ми були змушені зупинитися, на світлофорі, вони оточили наш автомобіль своїми автівками, вийшли і битками почали бити машину'', - додав він.

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Політик розповів, що коли йому і соратникам ''вдалося вискочити з цього мішка'', нападники ''кинули в автівку пляшку із запальною сумішшю''.

''Гонитва тривала по всьому місту'', - стверджує він.

Симоненко заявив, що гонитва закінчилася тим, що йому вдалося сховатися в деякому приміщенні, де він зараз знаходиться.

Він також не зміг сказати, з чим може бути пов'язаний напад.

Як відомо, у п'ятницю ввечері під час дебатів на "Першому національному" Симоненко заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента.