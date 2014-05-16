У Луганську зник журналіст

Як повідомляє редакція газети, журналіст зник добу тому.

За повідомленням видання, в середу, 14 травня , близько 23.00 Старцев, житель Луганська, 1968 року народження, вийшов з будинку в кварталі Шевченка ( де він був у гостях), маючи намір йти додому.

«Додому не прийшов. Приблизно в цей час у нього відключилися обидва мобільних телефони. Відтоді вони вимкнені, однак кілька разів о 20.21 15 травня і о 2.44 16 травня один з номерів включався і одразу ж вимикався. Пошук Старцева по лікарнях результату не дав» , - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що є підстави пов`язувати зникнення Старцева з його професійною діяльністю.

За словами колег, журналіста шукає алчевська міліція , а також Ленінський РВВС, куди заяви про зникнення написала мати журналіста.