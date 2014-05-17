У Києві відбувся з'їзд партії "Голос народу"

Партія "Голос народу" озвучила свої цілі 17 травня в Києві відбувся з'їзд політичної партії "Голос народу". Голова партії Роман Івченко назвав головними завданнями партії широке реформування країни шляхом "перезавантаження" влади, боротьби з корупцією, конституційної реформи, розробки спільно з громадськістю антикризового пакету реформ. У своєму виступі на з'їзді Івченко назвав також серед орієнтирів політичної сили зовнішньополітичну стриманість, підтримку середнього бізнесу та формування середнього класу, повідомляє ТСН.

Лідер партії розкритикував дії української влади - як за всі роки незалежності, так і сучасної. "За своєю суттю змінилися тільки особа, але не система розробки та прийняття рішень. Влада не засвоїла один з головних історичних уроків, що гарячий зараз південно-схід - це не протистояння Заходу і Сходу України, а це прірва між полюсами бідності і багатства", - сказав він. В числі завдань партії, проголошених лідером, - співпраця з владою і громадянським суспільством в розробці стратегічної програми антикризових заходів; динамічне протидія корупції, розмежування бізнесу і влади, люстрація корумпованих політичних еліт.

"Ми вважаємо, що корупція в Україні повинна прирівнюватися до державної зради", - заявив Івченко. Партія, за словами її лідера, виступає за досягнення громадянської злагоди в країні шляхом проведення конституційної реформи. "Наші політичні орієнтири незмінні - заявив Івченко. - Єдність і розвиток України як правової та соціальної держави. Справжнє народовладдя, створення гарантованих механізмів прямої демократії. Заборона будь-якої діяльності і актів, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності".

Партія також буде відстоювати "зрозумілий та ефективний механізм реформи місцевого самоврядування", резюмував її лідер.