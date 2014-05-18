У Горлівці між собою побилися сепаратисти
01:55, 18 травня 2014Політика
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У Горлівці біля стін міськради терористи і сепаратисти побилися, коли з’ясовували, кому ж буде належати влада у місті.
Рішення вони намагались прийняти за допомогою пострілів у повітря, кулаків і криків.
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Під час виступу Валерія Отченко, так званого депутата Донецької псевдо республіки, його перервали і у натовпі почалася бійка. Декому розбили ніс, когось тягали за волосся, жінки сварилися одна з одною, повідомляє Громадське.
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