У Горлівці між собою побилися сепаратисти

01:55, 18 травня 2014
Політика
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У Горлівці біля стін міськради терористи і сепаратисти побилися, коли з’ясовували, кому ж буде належати влада у місті.

 Рішення вони намагались прийняти за допомогою пострілів у повітря, кулаків і криків.  

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Під час виступу Валерія Отченко, так званого депутата Донецької псевдо республіки, його перервали і у натовпі почалася бійка. Декому розбили ніс, когось тягали за волосся, жінки сварилися одна з одною, повідомляє Громадське.

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