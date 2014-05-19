Коваль попередив, що російську армію в Україні зустрінуть вогнем

Про це в ефірі програми "Події тижня" на телеканалі "Україна" заявив міністр оборони Михайло Коваль, пише Gazeta.ua.

Коваль, зокрема, зазначив, що перед українською армією стоять конкретні завдання, а миротворчий мандат російські збройні сили не отримували.

"Команду від Головнокомандувача чи Верховної Ради на те, що миротворці будуть входити на територію України, наша армія не отримувала, - підкреслив міністр. - Тому, якщо частини російської армії під миротворчим прапором будуть входити на нашу територію, ми будемо чинити з ними так, як з агресором".

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За його словами, у Збройних силах України проведена часткова мобілізація.

"Всі з'єднання і частини, як ми і планували, повністю мобілізовані, проведені бойові тренування щодо взаємодії", - уточнив Коваль.

Він запевнив, що наша армія повністю готова до виконання завдань за призначенням.

Крім того, глава оборонного відомства зазначив, що частина бойових сил бере участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Також Коваль розповів, що військовозобов'язані громадяни, у кого народилася третя дитина, будуть звільнені від служби.

"Йдеться про резервістів. У такому випадку ми добираємо добровольців з тих, хто перебуває в числі Збройних Сил України. А ті резервісти, які поповнили Збройні сили України — прекрасні знавці своєї справи, великі патріоти нашої країни і люди, які здатні виконувати завдання за призначенням", - резюмував міністр оборони.