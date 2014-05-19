Пашаєва звільнили: його побили і порушили справу

Про це сказано в повідомленні Twitter-аккаунта Громадського. ТБ.

"Пашаєва звільнили. Побили і забрали всю техніку. Вручили повістку, порушили справу. Сильно побили іноземного оператора", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Сімферополі зник журналіст, який вів пряму трансляцію з траурного мітингу

Як повідомляв УНІАН, 18 травня, журналіст Осман Пашаєв був затриманий в Симферополев, коли вів трансляцію з траурного мітингу . Разом з ним затримали турецького оператора.

Пізніше стало відомо, що до Пашаєва не пускали адвоката.