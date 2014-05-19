Пашаєва звільнили: його побили і порушили справу
01:38, 19 травня 2014Політика
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Затриманого у неділю в Сімферополі українського журналіста Османа Пашаєва звільнили.
Пашаєва звільнили: його побили і порушили справу /facebook.com/osman.pashayev
Про це сказано в повідомленні Twitter-аккаунта Громадського. ТБ.
"Пашаєва звільнили. Побили і забрали всю техніку. Вручили повістку, порушили справу. Сильно побили іноземного оператора", - сказано в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 18 травня, журналіст Осман Пашаєв був затриманий в Симферополев, коли вів трансляцію з траурного мітингу . Разом з ним затримали турецького оператора.
Пізніше стало відомо, що до Пашаєва не пускали адвоката.
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