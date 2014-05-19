Москві пригрозили жорсткими санкціями за спроби зірвати вибори
Віце-канцлер ФРН, міністр економіки Зіґмар Ґабріель пригрозив Росії жорсткими економічними санкціями, якщо вибори президента в Україні, заплановані на 25 травня, буде зірвано.
Про це Ґабріель заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, повідомляє Українська правда з посиланням на Німецьку хвилю.
"Якщо президентські вибори в Україні проваляться, то ми опинимося на небезпечній межі. Європа не буде просто дивитися, якщо голосуванню перешкоджатимуть ззовні", - заявив віце-канцлер ФРН.
За його словами, у такому разі потрібно буде говорити про подальші санкції проти Москви.
Також Ґабріель зауважив, що Росія ''мусить зробити свій внесок у те, щоб вибори 25 травня в Україні відбулися і щоб їхній результат був визнаний усіма''.
Як відомо, США та ЄС неодноразово застерігали Росію від перешкоджання президентським виборам в Україні, інакше вони будуть змушені запровадити жорсткіші економічні заходи проти Москви.
Санкції ЄС, які вже запроваджено, охоплюють заборону на в'їзд і блокування рахунків окремих осіб, причетних до кризи в Україні.
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Санкції третього ступеня передбачають жорсткі економічні штрафні заходи.