У перестрілці в Слов'янську снарядом пошкодило газопровід - ЗМІ

Внаслідок збройної сутички українських військових і терористів у Слов'янську було пошкоджено газопровід, що постачав газ для приватних домоволодінь, повідомляє Insider.

Нині спостерігається горіння газопроводу, без газу залишилось кілька будинків у провулку Індустріальний.

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Як повідомляє російський журналіст Андрій Краснощоков у своєму Twitter, три снаряди, що були запущені з Карачуна, впали на півдні Слов'янська.

"Один снаряд української артилерії впав в кут ділянки, за 7 метрів від житлового будинку, пошкодив газопровід. Два інші впали біля залізничних шляхів", – написав кореспондент у мікроблозі.

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"У будинку перебував цей хлопчик-школяр, його батько і бабуся. Всі живі, поранень немає. Врятувало, що були у своїх кімнатах", – додав він.