Росія експортувала до Криму "північнокавказькі практики" порушення прав людини - правозахисники

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники ІЦ “Майдан моніторинг” Наталка Зубар (голова правління ІЦ), керівник моніторингової місії Володимир Ханас та експерт Сергій Данилов, посилаючись на результати здійсненого впродовж березня-квітня 2014 р. моніторингу дотримання конституційних прав і свобод в АР Крим.

Зокрема, впродовж вказаного періоду на території анексованого Криму працювала група ІЦ «Майдан моніторинг» з 12 осіб, які через колективний Твіттер передавали виявлені факти порушень.

За словами Зубар, згідно з висновками моніторингової групи, ситуація весь час погіршується. “І висновки такі: буде ще гірше”, - заявила вона.

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Він наголосив, що мова йде про “системне повне порушення прав людини”.

“Ми можемо говорити про будь-яку кількість і вона буде правильною”, - наголосив Ханас.

Експерти заявили про виявлені факти порушення майнових прав, прав проведення зібрань, права на освіту тощо.

У свою чергу Данилов підкреслив, що вбачає "експортування” на територію окупованого Криму “північнокавказьких практик”, коли раптово затримуються та зникають люди. Так, за його словами, з Криму до Москви вивезено вже близько десятка людей, але відсутня інформація, в чому їх звинувачують, чи є в них доступ до адвокатів.

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Він також зазначив, що згідно з аналізами різних звітів - і ОБСЄ, і ООН, і українських громадських організацій, українські активісти в Криму і взагалі люди, які просто демонструють свою українську ідентичність, піддаються репресіям, тобто лише за факт того, що вони українці.

Експерти вважають, що за нинішніх умов вплинути на ситуацію можна лише суспільною солідарністю та розголосом.

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Зубар відзначила і важливість співпраці українського омбудсмена з його колегою з Росії та з російською правозахисною спільнотою. “Це другий, напевно, єдиний механізм, який залишається. І певні мінімальні успіхи в цьому вже досягнуто. Відомо, що російський омбудсмен перед 18 травня відвідував Крим, зустрічався з Меджлісом, підготовлено звіт. Це хоч в якійсь мірі може сприяти мінімальному, неповному, обмеженому, позірному дотриманню прав людини, при чому не всіх, а засадничих”, - прокоментувала вона.

Також Зубар відзначила і механізм зовнішнього тиску на Росію, зокрема, за ініціативи українців за кордоном та їхньої міжнародної солідарності.

Читайте такожГПУ прокоментувала 6-годинний допит кореспондента у Криму: ФСБ відкрито переслідує журналістівНе виключила вона і створення в Криму партизанського руху: “В Криму відбуваються дуже динамічні процеси. І хоча кажуть, що кримчани дуже інертні, але зараз вони стикаються з дуже серйозними проблемами - порожні пляжі, російські порядки. Там попереду дуже серйозна економічна криза, серйозніша інфраструктурна криза, і, принаймні, вже бізнес починає думати, навіть серед тих, хто кричав за Росію: що буде? Буде партизанський рух. І доведеться людям допомагати робити там партизанський рух - це єдиний вихід”.

Резюмуючи, експерти зазначили, що дотримання прав людини на півострові в найбільшій мірі буде залежати від того, наскільки кримчани зможуть об’єднуватися і захищати свої права.

“Це дуже важко, це не українська ситуація. Але іншого шляху, ніж спільна робота моніторингових груп, таких як «Майдан моніторинг», активістів, журналістів і самих кримчан не буде. Тільки спільна робота, максимальне висвітлення, оперативна реакція і солідарність”, - наголосив Данилов.