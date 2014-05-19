У Донецьку невідомі захопили в полон голову ОВК

Декілька годин тому в Донецьку голову окружної виборчої комісії № 44 невідомі захопили в полон та відвезли у невідомому напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

За словами Черненка, у Кіровській райраді Донецька, де розташовано ОВК, мало відбутись навчання щодо того, як роздавати виборчі матеріали.

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«Раптом у приміщення увійшли невідомі зі зброєю. Вони взяли у полон всіх присутніх та вимагали приїзду голови округу. Коли голова приїхала, всіх відпустили, а її відвезли у невідомому напрямку. Телефон полоненої не відповідає. Тим часом, самі бойовики вийшли на зв'язок з представниками округу та повідомили, що голову відпустять, якщо вся комісія припинить свою діяльність», - повідомив він.