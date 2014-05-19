У Донецьку припинили мовлення більшість телеканалів і радіостанцій
11:40, 19 травня 2014Політика
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Сьогодні, 19 травня, в Донецьку припинили своє мовлення більшість телеканалів.
Донецьк залишився без ефірного мовлення / Reuters
З ранку донеччани, які приймають сигнал на антену, не можуть подивитися жоден канал як українського, так і російського телебачення, повідомляє 62.ua.
Читайте такожУ центрі Донецька сепаратисти встановили блокпостиТакож автомобілісти кажуть про те, що їх приймачі не приймають сигналу місцевих радіостанцій.
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