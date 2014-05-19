У Донецьку припинили мовлення більшість телеканалів і радіостанцій

З ранку донеччани, які приймають сигнал на антену, не можуть подивитися жоден канал як українського, так і російського телебачення, повідомляє 62.ua.

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