У Донецьку припинили мовлення більшість телеканалів і радіостанцій

11:40, 19 травня 2014
Політика
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Сьогодні, 19 травня, в Донецьку припинили своє мовлення більшість телеканалів.

Донецк остался без эфирного вещания / Reuters

З ранку донеччани, які приймають сигнал на антену, не можуть подивитися жоден канал як українського, так і російського телебачення, повідомляє 62.ua.

Читайте такожУ центрі Донецька сепаратисти встановили блокпостиТакож автомобілісти кажуть про те, що їх приймачі не приймають сигналу місцевих радіостанцій.

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