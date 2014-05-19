71% громадян вважають, що українська має бути єдиною державною мовою - опитування

Такими є передані агентству УНІАН дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас більшість респондентів (71,2%) виступають за те, щоб українська мова була єдиною державною.

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При цьому 31,3% висловлюються також за те, щоб російська була офіційною у деяких регіонах.

За те, щоб лише українська мова була державною, виступають 95,7% жителів західного регіону, 87,1% - центрального регіону, 48,6% – південного регіону, 47,8% - східного регіону.

Державний статус російської мови підтримують 3,6% жителів західного регіону, 10,8% - центрального регіону, 42,9% – південного регіону, 47,6% -східного регіону.

Опитування проводилося з 25 по 29 квітня. У ньому взяли участь 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.