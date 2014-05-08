Мовне питання - це не єдине, що хвилює українців - Яценюк

«Я був учора під Слов`янськом - в 7 км від Слов`янська. Зупинилися машини, вийшли люди, ми почали говорити. Вони сказали, чого вони хочуть - реальних змін і не хочуть корупції. Ось що хочуть люди. Питання мови навіть не згадували», - сказав в ефірі «5 каналу» прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Та проте, за його словами, уряд готовий вести діалог про мову. «Дайте мені факт, що хтось був покараний за те, що говорив російською, що закрилися ЗМІ, які виходили російською, - сказав глава уряду і зазначив, що уряд готовий запропонувати місцевій владі право надавати статус спеціальної мови російській та іншим мовам при збереженні української, як єдиної державної.

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Яценюк підкреслив, що уряд готовий до широкого діалогу - з мови, історії, культури.

«Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк... Ми їздимо, маємо концепцію, ми запропонували конституційні зміни, ми запропонували територіальні повноваження для громад, ми дали можливість обговорити питання історії, мови, культури. Необхідно децентралізувати владу, прийняти нові Податковий і Бюджетний кодекси. Про це ми готові вести дискусію. Але іноді вона заглушується стріляниною російських автоматів», - сказав Яценюк. І додав, що люди, причетні до вбивств, відповідатимуть за всією суворістю українського законодавства.